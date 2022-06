Ljubezen, narava in učiteljski poklic

Na liceju Antona Martina Slomška so včeraj dopoldne imele maturitetni razgovor še zadnje tri dijakinje humanistične smeri. Na šolskem pragu smo prestregli Saro Mahnič, Giorgio Radina in Natašo Vidonis, ki so nam zaupale potek ustnega izpita.Prva je nastop uvedla z delovno prakso in se nato posvetila vzgoji v naravi, Josipu Murnu, Giacomu Leopardiju, latinščini, angleščini in drugim vsebinam, ki so jih med poukom obravnavali. Radinova pa je začela z ljubeznijo in jo preko italijanske in slovenske literature povezala z zgodovino umetnosti, latinščino in drugimi predmeti. O učiteljskem poklicu je predavala Nataša Vidonis, zadnja včerajšnja maturantka, ki je Luigija Pirandella povezala z Ivanom Cankarjem, Emily Jane Brontë, Dickensom in Freudom.

