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Ljudski vrt v Trstu po padcu veje od jutri spet odprt

Nadaljeval se bo tudi program letnega kina Hiše filma

Spletno uredništvo |
Trst |
18. jun. 2026 | 16:37
    Ljudski vrt v Trstu po padcu veje od jutri spet odprt
    Po nesreči z vejo so projekcije filmov v parku prekinili, program se bo jutri spet nadaljeval (ARHIVSKI POSNETEK)
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Po večdnevnem zaprtju zaradi nevarnosti padanja vejevja bo Ljudski vrt de Tommasini v Trstu v petek spet odprl svoja vrata. Nedostopno bo samo območje, kjer je večja veja monumentalnega drevesa v ponedeljek zvečer padla na mimoidočega mlajšega moškega in ga poškodovala. Pristojni pri tržaški občini so si ogledali drevesa in po posegih očitno ocenili, da je preostali del parka varen.

K primernemu ukrepanju je občinski urad za okolje in zelenje pred dnevi pisno pozval tudi mestni svetnik iz mešane skupine Salvatore Porro, ki je opozoril, da dosegajo tamkajšnja drevesa do 20 metrov višine. Predlagal je, da se jih z rezanjem zniža za 5-6 metrov, prav tako tista v Drevoredu 20. septembra.

Z odprtjem parka se v petek nadaljuje tudi program letnega kina Hiše filma. Ob 21. uri bodo predvajali film Paola Sorrentina La grazia. Projekcije, ki so odpadle, bodo priredili v prihodnjih tednih.

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