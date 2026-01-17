Logistična platforma rase in zaposluje

Tržaško pristanišče pluje zaradi geopolitičnih in gospodarskih zagonetk v razburkanih vodah, med tovornimi terminali pa je uvideti vsaj eno svetlo izjemo, logistično platformo skupine HHLA. Hčerinska družba HHLA-PLT se namreč širi na območje nekdanje škedenjske železarne, še letos nameravajo zaposliti 92 novih uslužbencev.

»Rast našega kadra je neposredno vezana na rast pretovora na našem terminalu,« je v Lloydovi palači na Velikem trgu v Trstu včeraj dejal operativni direktor podjetja HHLA-PLT Alexandru Godin. Podjetje, ki je del skupine hamburškega logističnega velikana HHLA, se je za iskanje 56 pristaniških delavcev obrnilo na Deželo FJK.

Podjetje rase s tovorom

Godin je poudaril, da gre pri HHLA za skupino, ki je razpršena po vsej Evropi. Tržaška logistična platforma je namenjena vsem zvrstem tovora, od zabojnikov do priklopnikov tovornjakov in raznih drugih tovorov. Poudaril je, da gre za pravo logistično vozlišče, kjer se srečujejo ladje, vlaki in tovornjaki. Tovor nadaljuje od tod pot proti srednji in vzhodni Evropi. Samo v lanskem letu, je še izpostavil, se je ekipa skorajda podvojila, število zaposlenih je naraslo s 146 na 206.

»Naša rast se bo nadaljevala, saj narašča količina tovora,« je poudaril. Rase pa tudi območje, ki je pod okriljem HHLA. Na 180-hektarskem območju, kjer je nekoč stala škedenjska železarna, zaključujejo namreč okoljsko sanacijo.

Zaposlovalni dan bo v palači deželne vlade 12. februarja. Interesenti lahko svoje življenjepise pošljejo do vključno 1. februarja. HHLA bo nato na razgovor uradno povabila najbolj zanimive kandidate.