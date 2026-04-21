Zaradi trgovine z drogami so mu zasegli 400.000 evrov

Kljub dokaj skromnim prijavljenim dohodkom je živel na veliki nogi, kupoval je luksuzne predmete, preiskovalcem pa ni bilo težko ugotoviti, od kod denar. 40-letnega Tržačana so lani v sklopu preiskave o trgovini s prepovedanimi drogami aretirali, zdaj pa so mu zasegli za 400.000 evrov premoženja, in sicer gotovino, nakit ter dragocene ure. Zaseg je odredil pristojni oddelek tržaškega sodišča, izvedli pa so ga predstavniki protimafijskega preiskovalnega urada DIA in tržaške kvesture.

Moškega, italijanskega državljana, so v preteklosti že večkrat doleteli ukrepi sodnih oblasti, lani pa so ga tržaški kriminalisti po nalogu preiskovalnega sodnika odvedli v pripor. Takrat so med hišno preiskavo naleteli na večjo količino gotovine, nakit in ure, za katere se je nato izkazalo, da izvirajo iz prodaje drog.