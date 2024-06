Lokalna policija predstavila novo spletno stran

Tržaška lokalna policija ima od včeraj novo spletno stran, ki je veliko bolj funkcionalna in uporabnikom prijazna. Stran je mogoče najti na naslovu www.polizialocaletrieste.it, medtem ko je prejšnja spletna stran še nosila zastarelo ime »polizia municipale«.

Poleg prenovljene grafične podobe spletne strani je odbornica za varnost v tržaški občini Caterina De Gavardo izpostavila nov razdelek najpogostejših vprašanj. »V tem razdelku bodo občani dobili odgovor na najpogostejša vprašanja, zaradi katerih nam ponavadi telefonirajo,» je poudaril poveljnik lokalne policije Walter Milocchi. Doslej so zbrali 30 vprašanj na najrazličnejše tematik: od tega, kako se lahko prijavimo prisotnost podgan, do tega, kako je treba ravnati v primeru prometne nesreče.

Za informacijski del spletne strani so poskrbeli lokalni policisti s službo za institucionalne informacije tržaške občine. Za tehnično plat pa je poskrbelo podjetje Media Technologies.

Spletna stran je ločena na več razdelkov, kot to zahteva Italijanska agencija za elektronsko poslovanje. Med temi je odbornica omenila poseben razdelek za civilno zaščito. Na desni strani zgoraj pa lahko uporabnik izbere velikost črk in kontrast barv za lažje branje. Nova stran je oblikovana za vse vrste mobilnih naprav, od računalnika do tablice in pametnega telefona.

Kot smo omenili, spletna stran deluje od včeraj, a De Gavardo obljublja, da jo bodo še razvili. »Ko sem postala odbornica, sem si zadala cilj, da bomo izboljšali komunikacijo med lokalno policijo in občani,» je izpostavila De Gavardo.

Po šestih mesecih dela so predstavili novo spletno stran, glavni del razvoja, po katerem stremijo, pa je uvedba virtualnega pomočnika, ki bi s pomočjo umetne inteligence sam odgovarjal uporabnikom. V prihodnjih mesecih bodo testirali določene mehanizme, kot sta opozorila tako De Gavardo kot Milocchi, pa morajo občani dobiti preverjene informacije, ki jih umetna inteligenca za zdaj še ne nudi vedno.

Sicer imajo že danes na voljo veliko kanalov, preko katerih lahko komunicirajo z lokalno policijo, tudi po družbenih omrežjih, je izpostavila De Gavardo. Facebook stran Agente Gianna in telefonska številka za nujne primere pa sta dobro razvidni tudi na novi spletni strani.