Lokalni javni prevoz v pandemičnem času

Javno prevozniško podjetje Trieste Trasporti (TT) je na osnovi nujne odredbe deželnega predsednika Massimiliana Fedrige za zajezitev širjenja novega koronavirusa 17. marca krepko omejilo promet avtobusov. Za nekatere proge večjih sprememb ni bilo, mnoge upoštevajo le praznični urnik, po drugi strani pa so npr. okrepili zveze z bolnišnico na Katinari.

Po uradnih podatkih deželne vlade je promet podjetja konec marca upadel za 31,1 %. Predsednik podjetja Trieste Trasporti Pier Giorgio Luccarini pa je včeraj za Primorski dnevnik povedal, da je promet upadel za polovico.To obdobje vpliva seveda tudi na osebje, ki mora upoštevati vse varnostne predpise, nekateri pa morajo ostati doma. Luccarini je razložil, da razpolagajo vsi šoferji s potrebnimi zaščitnimi maskami, rokavicami in razkuževalnimi sredstvi. Na progah, ki to omogočajo (npr. št. 10), uporabljajo samo 18 metrov dolge avtobuse, v katerih je upoštevanje varnostne razdalje med potniki lažje.

Upravljati prevoze v tem obdobju vsekakor ni lahko, je poudaril predsednik Luccarini.Kar zadeva osebje in šoferje, ki morajo v tej fazi ostati doma, bodo prej porabili zaostali dopust, nato pa je predvideno koriščenje sredstev iz t. i. državnega solidarnostnega sklada za lokalne in železniške prevoze. Nekateri šoferji pa bodo primorani izkoristiti poletni dopust. V najhujšem primeru je vsekakor predvideno nadomestilo plače in čakanje na delo, je razložil Luccarini. Na vprašanje, ali pričakuje kakšen zasuk po 4. maju, ko naj bi se v Italiji začela t. i. druga faza, Luccarini ni mogel odgovoriti. Za zdaj ni novosti, je povedal, in je vse odvisno od deželne vlade. To velja tudi za druge odločitve, kot je npr. povračilo stroškov za neizkoriščene mesečne, letne in šolske vozovnice, kot na to opozarjajo tudi na spletni strani podjetja TT. Za zdaj še ne ve, svetujejo pa, da jih imetniki shranijo.