Lokalni policisti našli ukradeno glavo ovčke

Lokalni policisti so našli ukradeno glavo ovčke, ki so jo 12. decembra izmaknili iz jaslic na Velikem trgu. Tisti večer so tri dekleta poškodovala jaslice, glava ovčke pa je nato obtičala na tleh. Ukradla sta jo dva mladostnika, so ugotovili lokalni policisti iz posnetkov nadzornih kamer, ki so tudi izsledili njuno identiteto. V okviru preiskave, ki jo je odredilo državno tožilstvo, so na njunih domovih našli obleke, ki sta ju nosila tisti večer in plen - glavo ovčke. Gre za 20-letna M.C. in F.N., oba sta italijanska državljana z bivališčem v Trstu, ki so ju ovadili zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah in pomoči pri nezakonitem dejanju. Lokalni policisti nadaljujejo s preiskavo, da bi ugotovili identiteto storilk vandalskega dejanja.