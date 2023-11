Lokalni policisti oktobra oglobili 46 oseb

Tržaška lokalna policija je včeraj predstavila oktobrski mesečni obračun delovanja enote lokalne policije za izredno posredovanje (Nucleo interventi speciali). V preteklem mesecu so specializirani lokalni policisti posameznikom zapisali 46 glob, dvanajst posameznikov pa so ovadili.

Oktobra so lokalni policisti izdali 19 glob zaradi beračenja, dvanajst zaradi prenočevanja na prostem, tri zaradi pijanosti, dve zaradi psa brez povodca, eno zaradi nastopanja v nedovoljenem kraju in tri zaradi uriniranja v javnosti. Oglobili so tudi šest uličnih prodajalcev brez dovoljenja.

Ovadbe pa so pripadniki enote za izredno posredovanje vložili zaradi posedovanja mamil za lastno rabo, posedovanja mamil z namenom preprodaje, ilegalnega orožja, žaljenja in upora organom pregona, vdora v poslopja in na zemljišča, preprodaje ukradenega blaga, nespoštovanja sodnih odredb in nespoštovanja zakonodaje o vstopu v državo.