Lokalni policisti zasačili mladoletne z drogo in alkoholom

V sredo zvečer se je lokalna policija po prijavi občana odpravila v pokrito parkirišče ene od trgovin v Stari mitnici, kjer je zasačila šest mladoletnikov, ki so pili alkoholne pijače in po vsej verjetnosti uporabljali mamila.

Redarji so jih identificirali, ker pa sta dva izmed njih bila zelo nervozna, so se odločili, da pridejo situaciji do dna. Tako so mladoletniki silam javnega reda takoj dali nekaj odmerkov hašiša, v nahrbtniku našli še 70 gramov tega mamila.

Državni tožilec na sodišču za mladoletnike je odobril, da so lokalni policisti mladoletnike odvedli na policijsko postajo v Ulici Revoltella, kjer so jih preiskali. Našli so nekaj denarja, ki so ga zasegli, da bi ugotovili od kod prihaja.

Lokalni policisti so o tem obvestili starše mladoletnikov. Ob koncu so poskrbeli za eno prijavo zaradi posedovanja drog, ki niso samo za osebno rabo in za obvestilo prefektu zaradi posedovanja drog za osebno rabo.