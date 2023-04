Lucija Čok o istrski kuhinji

V še vročih loncih in na mizah v Istri smo lahko nekoč našli marsikaj, kar ni v običajnih kuharskih knjigah in priročnikih in bi znalo presenetiti tiste, ki si težko predstavljajo okuse nekdanjih dni. Jezikoslovka in raziskovalka Lucija Čok, sicer znana kot slovenska ministrica za znanost in šolstvo v vladi Janeza Drnovška ter kot prva rektorica Univerze na Primorskem, je v knjigi Okus po morju, stara istrska kuhinja med drugim zbrala več receptov starih ribjih jedi, posebnosti njihove priprave, opisov prehrambenih navad in ljudskih šeg.

Delo (Annales ZRS, 2023), ki je nastalo pod okriljem projekta LAS Zgodbe o ribištvu Slovenske Istre skozi čas in ga financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, bo te dni izšlo v italijanskem prevodu. Občinstvu ga bodo v nedeljo, 16. aprila, ob 11. uri predstavili na prireditvi Horti Tergestini v svetoivanskem parku v Trstu.