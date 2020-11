Lučk ne bodo prižgali danes

Prižig božičnih luči v Trstu, ki je bil napovedan za danes popoldne ob 17.30, so v znak solidarnosti do žrtev terorističnega atentata na Dunaju preložili na kasnejši datum. Tako je v kratkem sporočilu, objavljenem na spletni strani Občine Trst, sporočil župan Roberto Dipiazza. »Trst je blizu občanom Dunaja, ki jih je pretekli ponedeljek prizadel podel teroristični atentat, v katerem je bilo več žrtev in številni ranjeni,« je zapisal Dipiazza.

Za danes je bil napovedan prižig luči na božičnih drevesih na Velikem in Borznem trgu, na trgih Verdi in Cavana ter na več drugih ulicah v mestnem središču in predmestjih.