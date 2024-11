V Trstu so danes so ob prvem večernem mraku prižgali praznične lučke, ki bodo gorele približno mesec in pol. Slovesnost je, kot običajno, potekala na Velikem trgu. Za razsvetljavo je letos prvič poskrbelo podjetje Edison Next, ki je postavilo kakih štirinajst kilometrov luči. Zvezda repatica pa je podobno kot v preteklih letih obrnjena v nasprotno smer.

Gre za uvod v decembrsko dogajanje, ko bo Občina Trst priredila tudi tradicionalni novoletni sejem in še vrsto drugih prazničnih pobud.