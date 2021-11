Mafija in krepitev protitelesc proti njej

Zavedanje o problemu mafije je v letih prešlo različne faze, meni sicilski novinar, direktor portala LaSpia.it in namestnik direktorja tiskovne agencije Agi Paolo Borrometi, ki od leta 2014 živi pod stalnim policijskim varstvom: leta 1992, ko sta v bombnih mafijskih atentatih umrla tožilca Falcone in Borsellino, je vsak drugi v Italiji zanikal, da mafija obstaja. Sledila je faza zavedanja, da je mafija morda nekoliko bolj strukturirana v državi, vendar še vedno zelo omejena, potem je bila na vrsti faza ugotavljanja, da mafija širi svoje lovke na – redke – podkupljive podjetnike, upravitelje in politike. »Danes pa se vsi dobro zavedamo, da se za atentati in umori skrivajo vodilni v državi in da v boju za oblast so celo zločinske metode "dovoljene". Ljudje pa danes ne molčijo več in zahtevajo resnico ter pravico, po zgledu ubitih tožilcev, ki nista klonila.«

Borrometi je bil v soboto na tržaški univerzi govornik na posvetu o zavedanju o mafiji in ustvarjanju ustreznih družbenih protiteles, ki bi ji bili kos, ki ga je priredil klub Rotaract Triveneto z Občino Trst in pokroviteljstvom Univerze Trst, deželne opazovalnice protimafiji in študentskega združenja Elsa. Med gosti so bili tudi deželni vodja protimafijskega preiskovalnega urada (DIA) Giacomo Moroso in Gaetano Saffioti, podjetnik, ki ni klonil izsiljevanjem 'ndranghete. Iz Raguse je Borrometi mladim poslušalcem v dvorani povedal, da so se Sicilijanci pred mafijskim obračunavanjem še pred kratkim obračali stran, kakor da ne se jih ne tiče, pa čeprav gre za največjo hibo sodobnega časa. »Sam sem se odločil, da se ne bom obrnil stran in bom ponudil svoj doprinos z objavo imen in priimkov. Dolžnost novinarja je, da informira.«

Mafijci so mu sežgali hišo, fizično so ga napadli in mu grozili s smrtjo, tako da za njegovo varnost skrbi danes pet oseb. Tudi zaradi njihove varnosti ne hodi več v kino ali gledališče, ne gre na kopanje ali na sprehod, lahko pa o mafiji še piše in obvešča.