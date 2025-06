Magdalena sameva, prebivalci pa se ne vdajo

V tržaškem predmestju, ki se dviga nad Istrsko ulico med Sv. Jakobom in Sv. Ano, je nekoč živelo veliko Slovencev. Nekaj jih je sicer še danes, čeprav je slovenska beseda postala prava redkost. Redki so tudi ljudje, ki se po ulicah sprehajajo, saj so kraji, kamor bi bili lahko namenjeni, res redki.

Z bolnico zaprlo marsikaj

Počasen propad nekdanje živahne četrti se je začel v devetdesetih letih preteklega stoletja, ko so zaprli bolnišnico. Dežela FJK je namreč začela preureditev zdravstvenega sistema in presodila, da je skoraj 200 let stara bolnica, v kateri je takrat delovala klinika za infekcijske bolezni, odslužila. Sprostilo se je tako javno območje z velikim parkom in stoletnimi drevesi, ki je na papirju kmalu postalo zazidljivo. Drevesa so leta 2008 posekali in začeli z gradnjo, ki ni potekala brez težav in polemik. Vsem pa je postalo kmalu jasno, da bo nekoč javni prostor odslej zasebna last. Zrasla sta tako večnadstropna parkirna hiša in ob njej supermarket, nastala je nova ulica in nad njo dva večja bloka s stanovanji višje kategorije s pogledoma na morje. Pod kompleksom je prostore zasedlo nakupovalno središče. Za bloki pa je danes manjši park, ki ga je tržaška občina uredila leta 2023, bled poskus urbanega parka, ki nikakor ne nadomešča stoletnih dreves.

Zaprtje bolnišnice je imelo za skupnost hujše posledice, ki se danes, po več kot dveh desetletjih, še kako poznajo. Nekoč so namreč tukajšnje trgovine, bare in gostilne obiskovali tudi zaposleni in obiskovalci zdravstvenega centra. Manjše trgovine so se zlahka preživljale, saj ni bilo večjih marketov v bližini. Danes tu domuje le manjši Center za duševno zdravje zdravstvenega podjetja Asugi, promet so pred tremi leti preuredili, večina trgovin in gostinskih lokalov je dokončno zaprla vrata.