»Mainstreamovski mediji skrivajo te dogodke«

Ko se novinarji v Trstu sprehajajo med protestniki proti covidnemu potrdilu, še zlasti če imajo s sabo snemalca oziroma videokamero, pogosto naletijo tudi na nezaupljive ali jezne, včasih celo grobe odzive. Ljudje jim očitajo, da lažejo, da skrivajo resnico in ne objavljajo drugačnih stališč – tudi ko so tam ravno zato, da bi zbirali njihova mnenja.

Medtem se na svobodnem svetovnem spletu, kjer lahko vsakdo objavi, kar se mu zahoče, prosto pretakajo informacije. Tudi nepreverjene. V zvezi s tržaškim dogajanjem je po spletu zakrožilo mnogo lažnih novic, med »uspešnejšimi« (v smislu, da jih je delilo veliko število uporabnikov) in v nebo vpijočimi je tista s fotografijo ogromne množice ljudi, posneto s ptičje perspektive. »V Trstu, Italiji, ravno zdaj,« je prejšnji petek, 15. oktobra, tvitnil Rodney Howard-Browne, samosvoj ameriški evangeličanski pridigar in zagovornik teorij zarote. Vključil je posnetek z množico več sto tisoč ljudi na neki obali, ki več kot očitno ni tržaška. Tvit je v nekaj dneh delilo dobrih dva tisoč uporabnikov, poroča Usa Today, ki je tako kot tiskovna agencija Associated Press in drugi mediji preveril, da gre za lažno novico, saj je posnetek v resnici s slovitega festivala elektronske glasbe Street Parade v švicarskem Zürichu pred dvema letoma. Ljudje tam ne protestirajo ob morju, temveč plešejo ob jezeru.

Isto fotografijo je 16. oktobra vedno na Twitterju objavil britanski neofašist in zanikovalec holokavsta Nick Griffin, nekdanji poslanec in vodja Britanske nacionalne stranke (ta ga je pred leti izključila, on pa je ustanovil drugo skrajno desno stranko). Griffin je posnetek komentiral tako: »To je bilo italijansko pristanišče Trst včeraj. Le ena od mnogih demonstracij, ko italijanski delavci stavkajo proti tiraniji cepilnega potnega lista. Ste zadovoljni, da mainstreamovski mediji pred vami skrivajo take dogodke?« Dodal je hashtag v podporo vodji neofašistične stranke Forza Nuova Robertu Fioreju, tvit je kmalu delilo štiristo uporabnikov. Züriški posnetek so z napačnimi konteksti že povezovali pred časom, očitno je za lažne novice prikladen, so ugotovili »mainstreamovski mediji«, ki so dejstva preverili.