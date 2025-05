Majenca z vinom, oljem in umetniškim navdihom

Dolinska občina je na včerajšnji Majenci priredila 69. občinsko razstavo vin in 28. občinsko ter 14. pokrajinsko razstavo ekstra deviškega oljčnega olja, s čimer je veliki spomladanski praznik stopil v živo. Na dogodku, ki tokrat ni potekal na Gorici, ampak na dvorišču prenovljenega Pastoralnega centra in Mladinskega krožka, so nagradili najboljša vina in olja, ki sta jih izbrali strokovna in ljudska žirija.

Občina je letos prejela 38 vzorcev olja ter 16 vzorcev vina, »kljub temu, da letošnja letina ni bila med najboljšimi. To je znak velike predanosti in ljubezni do našega ozemlja,« je dejal dolinski župan Aleksander Coretti. Režijo ljudskega ocenjevanja, ki je na Majenci novost, pa je prevzela Srenja Dolina ter med udeleženci ustvarila pravo vzdušje. Drugo novost predstavljajo letos vodene degustacije vin, »ki omogočajo vsem, da s pomočjo strokovnjaka odkrivajo bogato vinsko tradicijo in skrite zaklade dolinskega vinorodnega območja,»« je še dodal župan.

Razstave za vse okuse

Spomladanski praznik v Dolini se nadaljuje tudi v znamenju lokalne in širše ustvarjalnosti s tradicionalnimi razstavami, ki so jih včeraj odprli na različnih lokacijah. Na vabilo organizatorjev se je letos odzvalo veliko število umetnikov z različnih koncev Tržaške, vsak s svojimi ustvarjalnimi sposobnostmi, od astrofotografije do ročnih del društva Opla. V prostorih Srenje Dolina je na ogled razstava V spomin Martini Canziani. V Pastoralnem centru in Mladinskem krožku so izdelki otroških vrtcev in osnovnih šol večstopenjske šole Josipa Pangerca ter vrtcev večstopenjske šole Giancarla Rolija.Pri društvu Vodnik so na voljo dela umetnikov iz bližnje okolice in s tržaškega območja, v prostorih Torkle pa fotografije Lucia Uliana na razstavi Epifanije.

