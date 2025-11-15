Malčki bodo v kratkem lahko koristili tudi vrt

Dvonadstropni modularni kontejner na območju vile Haggiconsta v Drevoredu Gessi gosti od septembra 75 malčkov iz otroških jasli Semidimela, v sklopu katerih deluje tudi občinski slovenski oddelek, in La Nuvola. V prostorih v Ulici Veronese, kjer so doslej domovali, so se ravnokar začela obnovitvena dela.

S šestmesečno zamudo, kot je opozoril tržaški občinski svetnik Paolo Altin (Punto Franco), so se na območju, kjer je medtem že startala nova sezona, včeraj končno srečali tržaški občinski svetniki. Zasedal je namreč četrti občinski stalni odbor, ki je imel na dnevnem redu ravno Altinovo vprašanje glede preverjanja modularne strukture, ki je Občino Trst stala 1,3 milijona evrov, obravnave sprejetih sprememb k prvotnemu načrtu postavitve take strukture, okrepitve podpornega zidu, pa še septembrske poplave zaradi izrednih padavin in varnost otrok. Svetnika Altina pa je še zanimalo, katere so občinske namere glede vile, ki je zapuščena od leta 2008 ...

»Občina je nabavila montažni dvonadstropni bivalnik, ki ga bo v prihodnje lahko še večkrat uporabila. Pod njim je morala tukaj urediti betonske temelje in kanalizacijo, kar je navrglo 250 tisoč evrov in več. Danes smo v njem uredili jedilnico, sobe za počitek, atelje za ustvarjanje, telovadnico, sanitarije, skupen prostor, garderobe, pisarne in še kaj,« je povedala odbornica za gradbene naložbe Elisa Lodi, občinski geometer Luigi Stocchi je za njo dodal, da je modularni objekt pred vselitvijo prestal potresna preverjanja, tako gasilci kot Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK so dali svoje privoljenje.

Delček dvorišča pred vilo so ravnokar omejili z mrežo, tako da bodo na delu, ki bo namenjen izključno otrokom iz jasli, postavili varnostno gumijasto podlago, da se bodo lahko malčki po božiču varno igrali. Pedagoška koordinatorka Maria Lorena Monaco je potrdila, da so otroci in njihovi starši z novo lokacijo zelo zadovoljni, saj jim dopušča, da so veliko zunaj in nove površine bodo ravno pravšnje.