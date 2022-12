Malenkosti, a tudi ne. Okrog 40 olj na platnu, a tudi ilustrirane otroške knjige, dekorirane keramike in celo mizici, ki jih je slikar Rudolf Saksida poslikal za najmlajše. Vse to bo od danes do 29. januarja prihodnje leto na ogled v miljskem muzeju moderne umetnosti Ugo Carà. Razstava, ki sta jo uredila Jasna Merkù in Massimo Premuda, nosi dvojezični naslov Piccole cose ma non troppo / Malenkosti, a tudi ne. Odprli jo bodo danes ob 18. uri, sledilo bo javno vodstvo po razstavi.

Miljska razstava nastaja ob 110-letnici rojstva Rudolfa Sakside (1913-1984), »najbolj evropskega med slikarji iz naše dežele«, kot ga je v 80. letih prejšnjega stoletja definiral tržaški likovni kritik Giulio Montenero.

Saksida se je rodil v Gorici, kjer je po krajšem obdobju v Ljubljani, kamor sta se ob izbruhu prve svetovne vojne zatekla z materjo, tudi odraščal. V tridesetih letih se je spoprijateljil s Tulliom Cralijem, ki ga je uvedel v svet futurizma in aeroslikarstva, pa tudi razstavljanja: Saxida - tako se je podpisoval v tem obdobju - je leta 1942 sodeloval tudi na XXIII. beneškem bienalu.Po vojni je začel poučevati na slovenskih šolah, najprej v Kopru, nato v Trstu, in se nemoteno posvetil slikarstvu. Njegove slika in kompozicije so dobile preprostejše oblike in pridih začaranosti: njegova dela so kritiki vzporejali s tržaškim magičnim realizmom, Tullio Crali pa ga je označil za«slikarja pravljičarja«. To je tudi naslov monografije, ki je pri Založništvu tržaškega tiska izšla leta 2015 in bo naprodaj pri blagajni miljskega muzeja.

V primerjavi z antološko razstavo, ki je bila leta 2015 na pobudo Društva za umetnost KONS na ogled v Palači Costanzi v Trstu, posveča miljska razstava posebno pozornost Saksidovim ilustracijam. Kustosa pa sta se odločila tudi za hommage pisatelju Borisu Pahorju (1913-2022). Pisatelj je namreč pogosto sodeloval s Saksido in pisal o njegovem ustvarjanju, slikar pa je ilustriral Pahorjevo pravljico Mali samouk (1963).

Razstavo Malenkosti, a tudi ne spremljajo nekateri dogodki za najmlajše. Prvi bo na sporedu jutri ob 17. uri v Verdijevem gledališču v Miljah, in sicer recital Rodarijevih pesmi.