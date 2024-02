Mali Evan na RAI 1 navdušil z Bachovo Ario (video)

V televizijski oddaji ob 70-letnici javne televizije, ki je bila sinoči na sporedu na vsedržavnem programu RAI 1, je nastopil tudi sedemletni bazovski pianist Evan Miliani. Deček, ki obiskuje drugi razred osnovne šole v Bazovici, se klavirskih veščin uči pri Glasbeni matici, in sicer pod taktirko prof. Tamare Ražem Locatelli.

Ob 23.40 je v delu oddaje, posvečenemu preminulemu znanstvenemu novinarju Pieru Angeli, skupaj z orkestrom, pred voditeljem oddaje Massimom Gilettijem in Pierovim sinom Albertom Angelo, brezhibno in suvereno zaigral znano glasbeno špico oddaje Quark, slovito Bachovo Ario. Oba sta ga pohvalila, požel pa je tudi bučen aplavz prisotne publike. Na vprašanje, od kod je doma, je odgovoril, da iz Bazovice. Voditelj ga je vprašal, kje je to, mali Evan pa je odgovoril, da v Italiji.