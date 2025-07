Mali kakadu pod sesljanskim senčnikom

Lepa skupina otrok in njihovih spremljevalcev je prejšnji petek na sesljanski plaži pričakala Katerino Ferletič. Pravljičarka jih je s pomočjo svojega kamišibaja pospremila v gozdni svet pisatelja Matthieua Maudeta. S tem so se začele letošnje Pravljice pod senčnikom, ki jih na kopališču Castelreggio že vrsto let prireja Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice: vsak petek do 8. avgusta.

Jutri mlade ljubitelje zgodb v Sesljan vabi majhen bel papagajček z rdečo čopko na glavi. Drugo srečanje Pravljic pod senčnikom namreč gosti glasbenico Zinajdo Kodrič, ki bo pripovedovala zgodbo o Malem kakaduju. Glasbena pravljica pisateljice in šansonjerke Svetlane Makarovič je nastala pred skoraj štiridesetimi leti, šele pred kratkim pa je bila izdana tudi kot slikanica z ilustracijami Polone Lovšin. Udeleženci jo bodo poslušali ob spremljavi prečne flavte.

S kakadujem in Zinajdo Kodrič se bodo srečali v petek, 11. julija, ob 10.30 na običajnem mestu pri glavnem vhodu na kopališče. Pripovedovanju bo sledila krajša kreativna delavnica, ki je primerna za otroke od 3. leta starosti. Kot običajno bosta na plaži omogočena tudi izposoja in vračilo knjižničnega gradiva, in sicer od 9. do 12. ure.