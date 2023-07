Mali rtič bližji Miljam in Trstu

»To je poskus. Truditi pa se moramo, da bo uspešen.« S temi besedami je miljski župan Paolo Polidori pozdravil prvi prihod ladje Delfino verde (Zeleni delfin), ki po novem povezuje Milje in nasip Acquario, nedaleč od Malega rtiča.

Od včeraj do polovice septembra bo plovilo na tej relaciji plulo petkrat na dan, odhode in prihode v Milje pa so načrtovali tako, da se ujemajo s plovbami med Miljami in Trstom. Tako se lahko torej podamo, s prestopom v Miljah, v slabi uri iz Trsta do Malega rtiča, kar je znatno manj kot z avtobusom. Zaradi skopega števila parkirnih mest in okoljevarstvenih pomislekov pa zna biti ladja zanimiva tudi za avtomobiliste. Župan Paolo Polidori je še dodal, da je to le prvi možen eksperiment. Za ne bolje definirano prihodnost že razmišljajo o podaljšanju povezave do portiča pri Lazaretu.

Od ponedeljka do petka bo ladja odplula iz Milj ob 9.35, 10.45, 14.40 in 16.55, od jugo-zahodnega konca Acquaria pa ob 10.10, 11.20, 15.15, 17.30 in, le do 20. avgusta, tudi ob 19.30. Ob sobotah bo na voljo dodatna popoldanska povezava, ko bo ladja odplula iz Milj ob 15.45, od Acquaria pa ob 16.20. Ob nedeljah in praznikih pa bo Delfino Verde zapustil Milje ob 9. uri, 10.10, 14.15, 15.35, 17.05, Acquario pa ob 9.35, 10.45, 14.50, 16.10, 18.40. Vozovnice (tudi za večje število plovb) so na prodaj na ladji.