Malvazija: vino, ki združuje

Čezmejnost. To je samostalnik, ki najbolje opisuje letošnje Malvazije v pristanu, priljubljeni degustacijski dogodek, ki bo prihodnji petek, 6. avgusta, na sporedu v miljskem mandraču. Dan kasneje se bo dogajanje »preselilo« na carinski pomol v Izolo. Dvodnevni dogodek, ki so ga danes predstavili na posesti Bruna Lenardona pri Pišolonu nad Miljami, je odraz iskrenega prijateljstva in plodnega sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami na obeh straneh meje, ki so glavne organizatorke dogodka. Kot je razložil Robi Jakomin, predsednik tržaškega odseka društva pokuševalcev vin ONAV, se bo publika v petek v miljskem pristanu od 18. do 22. ure lahko sprehajala med stojnicami pridelovalcev priljubljene tipične istrske vinske sorte in okušala dobrote, ki jih bodo miljske restavracije pripravile v ta namen. Steklenico vina pa bo mogoče tudi kupiti, odnesti v restavracijo in jo kombinirati z gurmanskimi specialitetami. V primeru slabega vremena bo dogodek potekal v nakupovalnem centru Montedoro.Dan kasneje se bo dogajanje premaknilo na slovensko stran meje, kjer bodo gostje z vinom in hrano lahko prav tako razvajali svoje brbončice. Za miljski dogodek so vstopnice tukaj v predprodaji po ceni 15 evrov, karte za degustacijo v Izoli pa si bo mogoče zagotoviti na kraju dogajanja. Oba dneva bo za dostop do prizorišča obvezno potrdilo o cepljenju, prebolenju ali negativnem brisu na novi koronavirus. Ob priložnosti dogodka v Miljah so organizatorji poskrbeli za možnost odvzema brisa po znižani ceni 20 evrov v lekarni Foraggi v Trstu.

