Måneskini so že tri dni v Trstu

Člani zasedbe Måneskin se že od srede mudijo v Trstu. Ker gre za njihov prvi stadionski koncert z novo produkcijo, s katerim odpirajo letošnjo poletno sezono, je potrebnih več vaj. Prav zato že od srede zvečer Måneskini vadijo na tržaškem stadionu, vse skupaj pa poteka zelo tajno, saj ne želijo, da bi zvočna in scenska podoba koncerta prišla v javnost še pred nedeljskim dogodkom. Čez dan pa se člani zasedbe prepuščajo lenarjenju. Po družbenih omrežjih so tako krožile fotografije nekaterih članov zasedbe v Sesljanskem zalivu. S fotografij je očitno, da jim malce oddiha na plaži prija. Prenočevali pa naj bi v enem od hotelov v centru Trsta.

Organizatorji, FVG Music Live in Vigna PR v sodelovanju z občino Trst in PromoTurismoFVG, v teh dneh časa za počitek nimajo. Na nedeljskem koncertu pričakujejo 26 tisoč obiskovalcev, kar 50 odstotkov kart pa so kupili poslušalci iz tujine. Med njimi prevladujejo Slovenci, so sporočili organizatorji.