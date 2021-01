Manj posredovanj, večja skrb za varnost

Tudi za gasilce je bilo leto 2020 zelo posebno, saj je koronavirusna pandemija spremenila njihov način dela (uporaba dodatne varnostne opreme in upoštevanje predpisov za preprečevanje okužb) in močno zmanjšala število opravljenih intervencij. Predvsem so tržaški gasilci lani opravili veliko manj nujnih tehničnih reševanj, zlasti v obdobju spomladanskih omejitev gibanja zaradi covida-19. K temu je jasno pripomogel upad prometa na cestah in dejstvo, da so ljudje večino svojega časa preživeli na lastnih domovih.

V minulem letu so gasilci tržaškega pokrajinskega poveljstva vsekakor opravili natanko 5431 reševalnih intervencij. Od teh je bilo 20 odstotkov povezanih s požari ali škodo, ki jo je povzročila voda, 15 odstotkov pa z uhajanjem plina in prometnimi nesrečami. V 25 odstotkih primerov so morali gasilci posredovati zaradi zemeljskih usadov ter poskrbeti za zavarovanje prometnic in predelov ob neposredni bližini usadov. Tovrstna posredovanja so kot običajno stalnica ob izredno slabih vremenskih razmerah, zlasti ob močni burji in obilnemu deževju. Konec marca so denimo zaradi vremenske ujme opravili kar 200 intervencij v manj kot 48 urah. Omeniti velja gašenje požara v industrijskem obratu v Ul. Ressel, posredovanje ob junijskem iztirjenju vlaka med Nabrežino in Križem, nočno reševanje žerjava Ursusa in približno 60 iskalnih akcij na težko dostopnih predelih tržaškega ozemlja.