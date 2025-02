Manj številni razredi z nekaj svetlimi izjemami

Na slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem bo skupno število učencev v prihodnjem šolskem letu manjše od letošnjega. Podobno se piše slovenskim vrtcem, ki delujejo v okviru večstopenjskih šol, čeprav se je v nekaterih v prvem letniku zbralo spodbudno število vpisov. Državne osnovne šole bodo tako med septembrom 2025 in junijem 2026 dnevno predvidoma sprejemale 724 otrok (lani jih je bilo 757), državni vrtci pa 344 (lani 366).

Tudi letos so podatki, ki so jih Primorskemu dnevniku posredovali z večstopenjskih šol, vse prej kot obetavni. Potem ko je v šolskem letu 2023/2024 prišlo do rahlega porasta, se za naslednje šolsko leto in že drugo zapored napovedujejo manj številni razredi, z nekaterimi svetlimi izjemami.

Malčkov, ki bodo prvič prestopili vrtčevski prag, bo septembra 107, štirje več kot lani, a 15 manj kot pred dvema letoma. Prvošolčkov bo od Milj do Devina 131, kar je 22 manj kot lani in 30 manj kot pred dvema letoma.

