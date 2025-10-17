Marco Consalvo z ronškega letališča v tržaško in tržiško luko

Po poldrugem letu brez polnopravnega predsednika in mesecih ugibanj je danes zvečer le pricurljalo v javnost ime kandidata za predsedstvo tržaške luke. To je Marco Consalvo, aktualni generalni direktor družbe Trieste Airport, ki upravlja letališče v Ronkah.

S tem se je sicer šele začel postopek imenovanja, saj je minister za infrastrukturo Matteo Salvini Deželi FJK sporočil svojo izbiro. Kocka je padla na Consalva, ki mu bo morala prižgati zeleno luč Dežela FJK – kar pa je le formalnost, saj je bil generalni direktor letališča najljubši kandidat guvernerja Massimiliana Fedrige, ki je predlog že pozdravil –, potem bo na potezi parlament. Dokler Consalvo ne bo dobil podpore pristojnih odborov poslanske zbornice in senata, bo luko vodil izredni komisar, sicer visoki uradnik na ministrstvu za infrastrukturo Donato Liguori.