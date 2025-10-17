VREME
DANES
Petek, 17 oktober 2025
Iskanje
Pristanišče

Marco Consalvo z ronškega letališča v tržaško in tržiško luko

Minister za infrastrukturo Matteo Salvini je za mesto predsednika tržaške in tržiške luke izbral generalnega direktorja družbe Trieste Airport, kateremu morata prižgati zeleno luč pristojna parlamentarna odbora

Spletno uredništvo |
Trst |
16. okt. 2025 | 20:12
    Marco Consalvo z ronškega letališča v tržaško in tržiško luko
    Marco Consalvo (ARHIV)
Dark Theme

Po poldrugem letu brez polnopravnega predsednika in mesecih ugibanj je danes zvečer le pricurljalo v javnost ime kandidata za predsedstvo tržaške luke. To je Marco Consalvo, aktualni generalni direktor družbe Trieste Airport, ki upravlja letališče v Ronkah.

S tem se je sicer šele začel postopek imenovanja, saj je minister za infrastrukturo Matteo Salvini Deželi FJK sporočil svojo izbiro. Kocka je padla na Consalva, ki mu bo morala prižgati zeleno luč Dežela FJK – kar pa je le formalnost, saj je bil generalni direktor letališča najljubši kandidat guvernerja Massimiliana Fedrige, ki je predlog že pozdravil –, potem bo na potezi parlament. Dokler Consalvo ne bo dobil podpore pristojnih odborov poslanske zbornice in senata, bo luko vodil izredni komisar, sicer visoki uradnik na ministrstvu za infrastrukturo Donato Liguori.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: