Mariju Maverju enajsta Peterlinova nagrada

»Izpolnjuje vse pogoje za pridobitev nagrade«, so med drugim obrazložili podelitev enajste Peterlinove nagrade vsestranskemu kulturnemu delavcu Mariju Maverju v nedeljo, na zadnji dan študijskih dnevov Draga.

Tomaž Simčič, novi predsednik komisije za nagrado, ki je pred kratkim nasledil prav Mariju Maverju (tudi pri predsedovanju Slovenske prosvete), je nagrado utemeljil kot zahvalo za življenjsko delo tistim, ki delajo po načelih Jožeta Peterlina. Tistim torej, ki sledijo načelom slovenske demokracije in krščanstva.

Komisija se je prvo leto po Maverjevem umiku iz vodstva komisije torej odločila, »da podeli priznanje tistemu, ki bi ga moral že zdavnaj prejeti«. V utemeljitvi so podčrtali vsestransko kulturno udejstvovanje Marija Maverja, od uredniškega dela na slovenskih programih italijanske radiotelevizije RAI do vodstva Slovenske prosvete in Mladike. V svoji dolgoletni karieri se je, med drugim, zelo zavzemal za krepitev vezi s Koroško in tamkajšnjimi Slovenkami in Slovenci.