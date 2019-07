Marko Jugovic in Gabriele Petracco prejela nagrado Franco Russo

Festival TriesteLovesJazz je odprl koncert Popocatepetl Percussion Duo, ki se je rodil leta 2013 na tržaškem konservatoriju Tartini in se nato izpopolnjeval v Rotterdamu. Tolkalca Marko Jugovic in Gabriele Petracco sta za svoj duo izbrala ne ravno evfonično ime mehiškega ognjenika, kot bi želela izpostaviti ognjevitost in silovitost glasbe, ki jo lahko tolkala poustvarijo. Vabilo na jazz festival je bilo za duo pomembno priznanje, ki je vključilo podelitev nagrade Franco Russo, ki jo vdova tržaškega jazz glasbenika ga. Silvia vsako leto posveča spominu pokojnega mojstra.

Da si je Duo Popocatepetl nagrado povsem zaslužil, je dokazal v svojem nastopu. Marko Jugovic in Gabriele Petracco sta igrala na vibrafon in marimbo: začela sta s skladbo Slapdash Redux, ki jo je spisal Lance Hulme in je dva vibrafona obravnavala dokaj simetrično na solidni ritmični podlagi, ki so jo svobodne harmonije domiselno nadgradile.