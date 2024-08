Martini Oppelli spet zavrnili prošnjo za samomor z zdravniško pomočjo

Zdravstveno podjetje Asugi je Martini Oppelli vnovič zavrnilo prošnjo za samomor z zdravniško pomočjo. Zdravstvena ustanova je morala o tem ponovno odločati, potem ko je tržaško sodišče julija po prvi zavrnitvi sprejelo Oppellijino pritožbo in določilo, da mora tržaško-goriško zdravstveno podjetje v enem mesecu ponovno odločati o njenem primeru.

Martina Oppelli je tržaška Slovenka, ki že dolgo trpi za multiplo sklerozo, zaradi katere je od leta 2012 tudi tetraplegičarka. Pri društvu Luca Coscioni, ki se skupaj z njo bori za pravico do samomora z zdravniško pomočjo, so opozorili, da zdravstveno podjetje pri novem preverjanju ni upoštevalo sodbe 135 ustavnega sodišča iz leta 2024, ki določa, da v pogoj za popolno odvisnost od zdravstvene pomoči sodijo tudi postopki, kot so vstavljanje katetrov ali aspiracija sluzi iz dihalnih poti, kar običajno izvaja zdravstveno osebje ali družinski člani, ki se tega naučijo. Pri društvu trdijo, da bi s to interpretacijo morala imeti pravico do samomora z zdravniško pomočjo tudi Martina Oppelli.

Po novem preverjanju Tržačanka ni skrivala ogorčenosti nad odločitvijo, »saj Asugi zanika dokaze, da sem v položaju popolne življenjske odvisnosti, od ljudi, zdravil in strojev«.