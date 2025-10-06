Matej Arčon na obisku v Dolini

Podpredsednik slovenske vlade ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo jutri obiskal Dolino in se seznanil z družbeno-kulturnim življenjem v vasi. Obisk bo začel v občinski stavbi, kjer ga bo pričakal dolinski župan Aleksander Coretti. Skupaj se bosta, ob 10.30, udeležila spominske svečanosti ob 100. obletnici smrti nekdanjega poslanca in župana Josipa Pangerca.

Na pokopališču v Dolini bo Pangerčev grob blagoslovil pomožni škof ljubljanske nadškofije Anton Jamnik, pristojen za Slovence po svetu. Dogodek bodo spremljali trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske in breške noše. Minister Arčon bo obiskal tudi gradbišče nastajajočega muzeja v Pangerčevi rojstni hiši v Dolini. V župnišču in pastoralnem centru se bo nato sestal s škofovim vikarjem za slovenske vernike Tomažem Kunaverjem. Ogledal si bo torkljo in večnamenski prostor Majence ter se v nadaljevanju sestal s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v Dolini. To so Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik, Majenca Dolina, Srenja Dolina, Zadruga Dolga krona in Pihalni orkester Breg.