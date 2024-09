Mauro Luongo novi šef deželnega poveljstva gasilcev

Potem ko je v torek popoldne v reprezentančnem salonu Mestne hiše župan Roberto Dipiazza sprejel novega deželnega šefa gasilcev Maura Luonga, se je ta včeraj predstavil še medijem. Funkcijo je nastopil 2. septembra, na položaju pa je nasledil Agatina Carrola, ki so ga poslali na Sicilijo.

Luongo, arhitekt po izobrazbi, dobro pozna Trst, saj je vodil pokrajinsko poveljstvo od maja 2019 do septembra 2021. Nato ga je službena pot ponesla v Benetke. Kot je včeraj dejal predstavnikom medijev, je počaščen, da bo lahko vodil gasilce v Furlaniji - Julijski krajini. Pod njegovim vodstvom bo skupno 1200 oseb (administrativno osebje in gasilci). Potožil je nad kadrovsko podhranjenostjo, a ta je v celi Italiji postala že kroničen problem. Kadrovsko vrzel zapolnjujejo s prostovoljnimi gasilci, je dejal. Na vprašanje, kako bo zastavljeno sodelovanje s slovenskimi gasilci, je odgovoril, da je to sodelovanje že dobro utečeno in da bodo nadaljevali v tej smeri. Odlično je tudi sodelovanje s hrvaškimi gasilci, je zagotovil novi deželni direktor gasilcev.

Na včerajšnjem srečanju z mediji je tudi dejal, da za predstavitev nove funkcije ni izbral naključen datum. »Obletnica terorističnih atentatov v ZDA je za nas gasilce vedno poseben dan, saj simbolizira bistvo gasilskega poklica. Spominjamo se vseh tistih, ki so vstopili v WTC, da bi rešili ljudi, a se iz nebotičnika nikoli niso več vrnili,« je dejal prvi mož deželnih gasilcev.