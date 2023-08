Med betonskima stavbama čakajo na obljubljene zelenice

Rojan še čaka na svoj preporod. Obljubljeno novo območje, ki nastaja tam, kjer je bila nekoč z visokim obzidjem obdana postaja prometne policije, še ni nared. Dela pa napredujejo, le teden sredi avgusta so si izvajalci po vsej verjetnosti privoščili dopust. Med ulicami Montorsino, Villan de Bachino in Moreri jih včeraj nismo videli, že več časa pa tu stojita dve večji betonski stavbi, rdeča »kocka«, kot so Rojančani preimenovali nove otroške jasli, in siva večnadstropna parkirna hiša.

Nov javni prostor počasi pridobiva končno podobo. Načrt obnove območja je sicer snoval že Riccardo Illy, ko se je kot župan v devetdesetih letih začel pogajati za selitev prometne policije. Dogovor so sklenili med prvo upravo župana Roberta Dipiazze, do selitve je prišlo deset let kasneje, ko je županoval Roberto Cosolini.

Do pravega preobrata pa je prišlo leta 2017, ko je območje postalo občinska last in so se končno začela dela z rušenjem objektov. Projekt obnove območja, ki se je vlekel kot jara kača, je bil na začetku vreden 7,8 milijona evrov (iz deželnih, ministrskih in občinskih blagajn), a je z draginjo nekoliko narasel. Tudi vsebinsko je prišlo do nekaterih sprememb, nazadnje pa je občina predvidela, da bo uredila jasli in parkirno hišo s 120 parkirnimi mesti, zelene površine in trg.

V gosto naseljeni mestni četrti je bil pred leti v načrt vključen celo urbani gozd, a se je za njim izgubila vsaka sled. Zelenice nameravajo sedaj urediti na strehi parkirne hiše, okoli stavb pa ostaja še nekaj prostora za manjši park. Trga niti ne bo, čeprav je rajonski svet pred časom navdušen začel z iskanjem imena in s peticijami ga želel poimenovati po lokalnih osebnostih. Med njimi je bil tudi Ubald Vrabec, ki je po spletni anketi pristal na vrhu lestvice. Podatke so svetniki oddali pristojnemu občinskemu uradu. Morda, če trga ne bo, bo po Vrabcu ali kom drugem poimenovana zelenica.

