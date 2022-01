Med čiščenjem gozdnatega območja med bazovskim šohtom in Jezerom, ki je v lasti borštanske srenje, sta domačina okrog 17. ure naletela na staro granato. Na prisotnost nevarnega izstrelka sta opozorila pristojne organe, na kraj je prispela patrulja karabinjerjev iz Bazovice. Ti so območje okoli granate označili s trakom ter prepovedali dostop, da bi omogočili intervencijo policijskih pirotehnikov. Slednji so granato naposled odstranili.