Med hišnim priporom kradel v avtomobilu

Pomanjkanje discipline so mlajšega moškega A.A.Q.A. drago stale. Namesto, da bi na sojenje čakal v hišnem priporu, od srede sedi v koronejskem zaporu. Policija ga namreč med kontrolo ni našla doma. V opravičilo je dejal, da je šel po cigarete ...

Vse se je začelo 30. decembra lani, ko je lastnik audija Q2, ki je bil parkiran v Ulici Vigneti v Škednju, v njem našel neznanega moškega. Presenetil ga je na prednjem sedežu, ko je v rokah držal njegovo jopo, kapo, slušalke in tudi parfum. Z vsem tem se je podal v beg, lastnik pa za njim. Pri tem naj bi ubežnik moškega močno udaril. Med njunim pretepom je priskočil nek mimoidoči in avtorja poskusa tatvine pridržal, do prihoda policije, ki so jo medtem poklicali drugi krajani.

Potem ko so rekonstruirali dogajanje, so policisti 29-letnega osumljenca afganistanske narodnosti pospremili v zapor, nato pa v hišni pripor. Tu bi bil moral počakati na sojenje, a se očitno ni uspel »zadržati« in 9. januarja, ko je policija potrkala na njegova vrata, njega ni bilo doma. Tožilec je zato zahteval, da na proces počaka v zaporu, kar je preiskovalni sodnik tudi odredil. Fantov izgovor, da je moral po cigarete, namreč po njegovi oceni kaže na popolno pomanjkanje samoobvladovanja.