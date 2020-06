Med izkopavanjem naleteli na ročno bombo

Včeraj je v popoldanskih urah delavec na gradbišču na openski Ul. Cardi, ki se vije po predelu vasi, imenovanem Sekvica, med izkopavanjem naletel na ročno bombo. Na Opčine je nemudoma prihitela policijska enota za varstvo pred neeksplondiranimi ubojnimi sredstvi in po predpisanih postopkih odstranila bombo iz obdobja druge svetovne vojne, ki je bila zaradi slabega stanja zelo nestabilna, je pojasnil glasnik tržaške kvesture. Na kraju so bili tudi policisti z devinsko-nabrežinske postaje, ki so zavarovali območje do prihoda posebne enote.