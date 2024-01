Med kontrolo lokalnih policistov sta pobegnila

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi med kontrolo na Trgu Ospitale ustavili skuter z dvema osebama. Voznik ga je parkiral, pri čemer sta skupaj s potnikom stopila dol in nenadno pobegnila peš. Redarji so stekli za njima in obvestili kolege na poveljstvu. Voznika so kmalu prijeli. Gre za 19-letnega državljana Kosova S.Z.. Ker so ugotovili, da je bil skuter pred nekaj dnevi ukraden, so ga pospremili na poveljstvo, kjer so ga soglasno z državnim tožilstvom ovadili zaradi preprodaje ukradenega blaga. Potnika so izsledili nekaj dni kasneje na podlagi posnetkov nadzornih kamer in ga identificirali. Skuter so vrnili lastniku.