Med nočnimi kontrolami pri Topolinih aretirali moškega na begu

Karabinjerji miramarskega poveljstva so med nočnim patruljiranjem območja pri Topolinih v Barkovljah prestregli in aretirali 63-letnega moškega, sicer romunskega državljana, na begu. Tržaško sodišče ga je obsodilo na eno leto in dva meseca zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj, med drugim zaradi tatvine, posesti orožja in kršitev prepovedi o vstopu v državo, ki jih je storil med letoma 2016 in 2023. Karabinjerji so ga izsledili med nadzorovanjem območja ob Topolinih, kjer je našel zavetišče, da bi prespal noč.

Moškega so leta 2016 aretirali zaradi tatvin v parkomatih. Z iznajdljivim trikom je kradel ostanke drobiža, ki bi jih morali prejeti uporabniki parkirišč.

Da bi se izognil aretaciji, se je vseskozi pomikal in so se za njim izgubile vse sledi. Karabinjerji so ga po prejetju pospremili na poveljstvo, kjer so ga legitimirali. Nato so ga prepeljali v tržaški zapor.