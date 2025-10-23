Med obiranjem oljk v Palestini se preliva kri

Obiranje oljk je v Palestini od nekdaj veljalo za praznik: skupnost je obrala pridelek ter se po napornem dnevu družila ob hrani, čaju in plesu. Žal že več let temu ni več tako. »Obiranje oljk je bolj podobna prelivanju krvi,« je v ponedeljek v tržaškem Novinarskem krožku opozoril Mohamed Hmidat, izvršni direktor družbe Parc Al Reef, ki se ukvarja z izvažanjem datljev, olja in drugih palestinskih kmetijskih izdelkov na svetovne trge. Z njim se je pogovarjala Beatrice De Blasi iz fundacije Altromercato.

Palestinske kmete med obiranjem oljk redno napadajo izraelski koloni, prebivalci nelegalnih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Oljkarje pretepejo, ali še huje ubijejo, drevesa pa požagajo ali požgejo. Kot da to ne bi bilo dovolj, izraelska vojska ob tem razsajanju ne ukrepa. Obratno, nasilneže spodbuja in brani, namesto da bi se postavila v bran nedolžnim kmetom.

Vsi izdelki, ki jih izvažajo palestinski kmetje, v Italiji pa jih na izložbah pravičnih trgovin ponuja Altromercato, so nepokvarljivi. »Oljčno olje, mandlji, kuskus, mešanica začimb zatar, datlji, milo iz oljčnega olja. Gre za vrhunske izdelke, saj neprestano preverjamo njihovo kakovost v vseh fazah produkcije,«je poudaril gost in izpostavil pomen obdelovanja zemlje za kmete v Palestini. Parc Al Reef jim omogoča, da v nasadih oljk in palm z datlji uporabljajo napredno tehnologijo, ki zaznava prisotnost škodljivih zajedavcev. Obenem jim pravičen način trgovanja pridelka zagotavlja dostojno plačilo, ženskam, ki delajo v zadrugah, pa emancipacijo in neodvisnost.