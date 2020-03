Okoli 11. ure je 82-letni Tržačan med obrezovanjem visokega drevesa na zemljišču na zgornjem delu Ul. Commerciale izgubil ravnotežje in padel v globino. Po navedbah njegovih svojcev naj bi padel celo z višine dvajsetih metrov. Poškodovanega upokojenca so reševalci službe 118 intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ima »le« zlomljen kolk. Glede na njegovo starost bo kirurški poseg vsekakor občutljiva zadeva.