Med Opčinami in Trebčami avtomobila čelno trčila

Na cesti med Opčinami in Trebčami blizu padel kluba Foglie del Carso sta danes malo pred 18.55 čelno trčila dva avtomobila. Po prvih podatkih se je resneje poškodovala ena oseba, kaže da je utrpela več zlomov. Njeno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. V trčenje so bile vpletene še tri osebe, eno so po poročanju spletnega časopisa TriestePrima prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo, dve pa sta utrpeli več udarcev. Nastala je velika gmotna škoda, ki bi bila na prvi pogled dala slutiti še občutnejše posledice. Kosi obeh avtomobilov so odleteli daleč po cestišču, lokalni policisti so cesto med Opčinami in Trebčami prehodno zaprli za promet in preiskujejo vzroke nesreče. Na kraju so gasilci, ki so zavarovali območje in odstranjujejo posledice nesreče.