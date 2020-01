Med prazniki se je pojavil kup gradbenih odpadkov

Zidaki, kamenje, malta, za nameček pa še straniščna školjka. Kup gradbenih odpadkov se je med prazniki pojavil na zelenem pasu pri zapuščenem poslopju nekdanje vojašnice mejne policije oz. finančne straže ob bivšem mejnem prehodu Šempolaj-Gorjansko. Necivilizirani neznanci so se morali očitno znebiti več kilogramov težkega tovora odpadkov, pa niso želeli v za to primerne zbirne centre; odločili so se, da bodo polno prikolico tovornjaka skrivaj izpraznili na nekoliko bolj zakotnem kraju, na stranski cesti, ki pelje ravno do vhoda v vojašnico. Razraščeno območje jim je prav gotovo zagotovilo potrebno »zasebnost«, morda pa so za svoje podlo dejanje izkoristili nočne ure.

Sicer ni nov kupček odpadkov žal nobena izjema na tem območju.