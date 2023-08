Med tržaškimi turisti tudi Mehičani in Kanadčani

Zelo verjetno je, da v Trstu še nikoli ni bilo tako živahno, kot v zadnjih tednih. Po odmevnih koncertih in muzikalu Fantom iz opere, ki so dodobra napolnili mesto, v teh dneh to še naprej poka po šivih. Hotelske zmogljivosti so trenutno več kot 93-odstotno zasedene, med tujimi gosti pa niso več najštevilčnejši Avstrijci in Nemci, kot je veljalo še pred nekaj leti. Trst so letos preplavili gostje iz Francije, Nizozemske, Danske in celo iz daljne Mehike in Kanade.

V turistični info točki na Velikem trgu so potrdili, da se je nacionalna sestava gostov letos bistveno spremenila, prvič imajo opravka s turisti iz Mehike. Časa, da bi jih vprašali za razlog njihovega obiska Trsta, pa nimajo, saj je količina dela enormna. Tudi hotelirji so potrdili, da imajo okoli velikega šmarna zasedene sobe in da je v mestu tudi vse več turistov, ki ostajajo dlje časa. V tem poletnem obdobju, ko ni večjih mednarodnih kongresov in konferenc, se hotelirji zanašajo predvsem na individualne rezervacije gostov ter manjše skupine, so povedali v glavnih mestnih hotelih, ki so svoje storitve sicer podražili, a podražitev je posledica inflacije in naraščajočih cen energije, operativnih stroškov ...

A ta podražitev turistov ne moti. Par iz Kanade, ki smo ga včeraj zmotili med sprehodom po centru, je v Trst prišel pred štirimi dnevi. Včeraj zvečer sta se nato zakonca vkrcala na ladjo za križarjenje. Nad mestom sta bila očarana, največji vtis pa sta nanju naredila Miramarski grad in snemanje filma na osrednjem mestnem trgu.

