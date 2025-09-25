Med Velikim trgom in Ulico Tigor jutri (petek) še pred zoro začetek dezinsekcije

Potem ko je zdravstveno podjetje Asugi potrdilo nov primer virusne bolezni denge pri moškem, ki prebiva v Ulici san Silvestro, je Občina Trst odredila, da bo jutri na območju kakih 200 metrov od stanovanja - med Velikim trgom in Ulico Tigor - poskrbela za preventivni ukrep radikalne dezinsekcije.

Ob 4. uri zjutraj se bodo delavci posebnega podjetja z insekticidom lotili uničevanja ličink, okrog 20.30 pa še uničevanja odraslih komarjev. Območje, označeno na zemljevidu, bo zaprto za promet med 3.30 in 5. uro - prepovedi bodo označene z ustreznimi tablami.

Občani, trgovci, upravitelji proizvodnih, rekreativnih in športnih dejavnosti, ki imajo na tem območju prostore na prostem, naj izpraznijo vse posode, kjer se lahko zadržuje voda, vključno s fontanami in bazeni. Če jih še niso, naj v odtočne jaške vržejo strup za ličinke, potem pa naj redno kosijo travo.

Med dezinsekcijo naj krajani ostanejo na svojih domovih in zaprejo okna, domače živali naj ravno tako zadržijo v notranjih prostorih. Kdor goji povrtnine, naj jih prekrije z neprepustno ponjavo. Po dezinsekciji pa velja vso zunanjo opremo očistiti z vodo in milom (z rokavicami).

V primeru slabega vremena bodo ukrep prekinili oziroma preložili na drug datum.