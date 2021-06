Med vetrnicami naj vsakdo zasanja

Konec tedna bodo pisane vetrnice znova razživele tržaški Veliki trg – vrača se namreč, že šestič, praznik vetra Boramata, ki bo letos nekoliko bolj digitalno naravnan. Da bi končno po nič kaj prijetnem obdobju le zapihal spodbudnejši veter, je želja organizatorjev – agencije Prandicom in združenja Muzej burje, ki v sodelovanju z Občino Trst in s podporo Dežele FJK vabijo male in velike, naj se med petkom in nedeljo sprehodijo med vetrnicami, prepustijo sunkom burje in, zakaj ne, otroškemu sanjarjenju. Vetrnice bodo ob v nedeljo ob 11. uri šle na dražbo, izkupiček pa bo namenjen združenju ABC, ki pomaga otrokom (in njihovim družinam), ki morajo na kirurško operacijo v pediatrično bolnišnico Burlo.