Med ženskimi obrazi v Trstu pred prvo svetovno vojno

V dvorani Sbisà v Skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu bodo jutri odprli fotografsko razstavo Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque, ki sta jo uredila Claudio Ernè in Massimiliano Muner. 170 posnetkov anonimnega fotografa ponuja izjemno svež in spontan prikaz Trsta pred prvo svetovno vojno, dejansko sodoben pogled na vsakdanje življenje v začetku 20. stoletja. V svoj objektiv je fotograf ujel obiskovalce kavarn in sprehajalce po mestnih ulicah, elegantno občinstvo na hipodromu, varuške z otroki v naročju, potnike na parnikih v pristanišču.

Med vsemi subjekti pa prednjačijo že ske, take s finimi klobuki, z izbranimi oblekami in dragocenim nakitom - kot bi bile na modni reviji. Ženske, ki mestu vlivajo vitalnost. Prav gotovo so bili fotografovi posnetki presenetljivo moderni že za tiste čase - svojih modelov namreč ni postavljal v pozo: čakal je na pravi trenutek, ga ujel in ga zapečatil za vedno. Nekaj fotografij je po zaslugi umetne inteligence barvnih, tako da si lahko gledalec predstavlja, kakšni so bili takrat moda, okusi in pravila. Razstava bo na ogled do 15. marca.