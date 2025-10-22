Mednarodni festival urbane fotografije s priznanimi gosti

Od jutri do nedelje bo Trst gostil mednarodni festival urbane fotografije, 12. Trieste Photo Days, ki napoveduje spet veliko razstav na različnih lokacijah v mestu - od Muzeja orientalske umetnosti in dvorane Selva do Skladišča 26 in dvorane Veruda, od pokrite tržnice do glavne pošte. Festival prirejata kulturni društvi dotART in Exhibit Around s podporo Dežele FJK in sodelovanjem Občine Trst.

Na ogled bo več kot 2500 fotografij, predvideni so vodeni obiski razstav z avtorji, branja, tečaji in delavnice, fotosprehodi ter srečanja z velikimi mojstri fotografije. V Trstu se bodo namreč mudili mednarodno priznani gostje, kakršni so Matt Black, Paolo Verzone ali Dario De Dominicis.

Med dogodki, ki jih ne gre zamuditi, so odprtje razstave Indija v Muzeju orientalske umetnosti (petek ob 10. uri), ogled razstave Il cantico delle creature v palači Gopčević (petek ob 12. uri), ogled razstave Artisti della Terra del Carso v pokriti tržnici (sobota ob 12. uri) ter srečanje z Mattom Blackom in Paolom Verzonejem v dvorani Luttazzi (nedelja ob 10. uri).