Mednarodno novinarsko nagrado Luchetta bo uvedla Francesca Albanese

Jutri se v tržaškem gledališču Miela pričenja mednarodna novinarska nagrada Marco Luchetta, ki jo v spomin na štiri umorjene tržaške novinarje in reporterje prireja Fundacija Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin.

Do nedelje bodo v gledališču nastopila velika imena tržaške in mednarodne novinarske in humanitarne scene. Odmeven bo že sam jutrišnji začetek festivala: ob 17.45 bo na oder stopila Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za okupirana palestinska ozemlja. Fundacija bo Albanese izročila posebno nagrado za njeno delo na področju zaščite človekovih pravic Palestink in Palestincev. Albanese je namreč med prvimi začela opozarjati na genocid v Gazi, v svojih poročilih je razkrila vpletenost tujih podjetij in držav v zločine proti človeštvu v Gazi.

Albanese bo v Mieli spregovorila o pravici palestinskih otrok do mirnega življenja. Z njo se bosta pogovarjala Paolo De Stefani z Univerze v Padovi in Duccio Facchini, odgovorni urednik revije Altreconomia.

Pred nastopom v gledališču, bo Albanese gostovala tudi na tržaški univerzi. Tam bo študentom o genocidu v Gazi in etničnem čiščenju Palestincev na zahodnem bregu spregovorila ob 14.30 v predavalnici 1A v stavbi H3 univerzitetnega kampusa na Trgu Evropa. Srečanje prirejajo društvo Salaam, otroci oljke, študentsko gibanje Link in tržaško gibanje za pravice Palestincev.

Festival Luchetta se bo delno prepletel s festivalom Raz/seljeni. Prvi festivalski dan se bo jutri ob 20.30 sklenil z gledališko predstavo Odissea Minore, pripovedjo mladih, ki doživljajo nasilje meja in zidov. Drevišnja predstava pa bo ob 20.30 posvečena Alexu Langerju, tirolskemu aktivistu in mirovniku ob 30-letnici njegove smrti.

Celoten program novinarskega festivala Luchetta najdete na spletni strani www.premioluchetta.com.