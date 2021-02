Medtem ko nekateri potujejo, turistične agencije životarijo

In če v koronačasu večina ljudi lahko le sanja o smučanju ali poležavanju na rajskih otokih, polnih peščenih plaž, so se nekateri kljub prepovedi potovanj iz turističnih razlogov podali v tropske kraje, utrinke svojega dopustovanja pa redno delijo s sledilci na družbenih omrežjih. Mnogi se zato sprašujejo, kako je v času strogih omejitev gibanja sploh mogoče oddih iskati na tako oddaljenih destinacijah.

Podali smo se v tržaške turistične agencije in jih vprašali, če je pri njih mogoče rezervirati polete na Maldive, Zanzibar ali pa v Dubaj. Turistične delavke so nam odgovorile, da te storitve ne ponujajo, ker so nenujna potovanja (npr. počitniška) prepovedana. Kar pomeni, da si ljudje, ki se v teh tednih nahajajo na rajskih otokih, lete rezervirajo sami, na letala pa se vkrcajo v drugih evropskih mestih, ki so vzpostavila povezave s tropskimi kraji. Italija direktnih letov namreč še ni uvedla.