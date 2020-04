Meghan in Harry bi se lahko zatekla v Devinski grad

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta opolnoči dokončno opustila opravljanje kraljevih dolžnosti, potem ko sta v začetku januarja britanski dvor pretresla z odločitvijo, da želita postati finančno neodvisna. Začelo se je enoletno prehodno obdobje, po katerem bodo ponovno preučili dogovor. Ker se je ob njuni preselitvi iz Kanade v Kalifornijo pred dnevi zaiskrilo, saj ju je ameriški predsednik Donald Trump sprejel vse prej kot toplo (na Twitterju je zapisal, da ZDA ne bodo plačevale za njuno varnost), pa že razmišljata, da bi to državo zapustila in si našla novo gnezdo, kjer bi živela mirneje, po možnosti nekoliko bolj oddaljena od žarometov.

Prav v ta kontekst sodi povabilo, ki sta ga vojvoda in vojvodinja sussekška prejela od družine Thurn und Taxis. Evropski plemiči so si kot znano kratkomalo vsi v sorodstvu, skupna modra kri pa je pogosto razlog za vzajemno pomoč. Tako je priložnost izkoristil devinski knez Carlo Alessandro, ki je angleškemu princu poslal uradno povabilo oz. predlog, da naj par to poskusno leto prebije na Devinskem gradu, kjer bo gotovo užival v spokojnem miru, še posebno v primerjavi z losangeleškim zvezdniškim hrupom.

35-letni Harry in Carlov 43-letni sin Dimitri se med drugim poznata, saj sta se pred leti družila na Azurni obali, vsaj enkrat pa sta se skupaj udeležila lova na lisico v gozdovih Staffordshira. To pa sploh še ni vse, povezav je veliko. Spomniti gre, da je angleška kraljeva družina navezana na Devin, saj je prestolonaslednik princ Charles, Harryjev oče (ta je med drugim pravkar prebolel koronavirus), novembra leta 1984 osebno obiskal to vas ob slovesnem odprtju Jadranskega zavoda Združenega sveta. Charles je, kajpak, prenočil pri sorodnikih na gradu (pa tudi na prefekturi v Trstu). To dejstvo bi lahko odigralo pomembno vlogo.

Naj dodamo še zadnji element: celo kraljici Elizabeti ti kraji niso tuji, saj je leta 2008 obiskala bližnjo Lipico, kjer so ji celo podarili konja z imenom 085 Favory Canissa 22. Lipicanca ima kraljica po poročanju specializirane britanske revije Royal Horses zelo rada, zanj skrbijo v kraljevih konjušnicah v škotskem Balmoralu.

Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta bi ugledna gosta sprejela topleje od Trumpa, pripravljena bi bila jima nameniti dva občinska redarja. Krajevni upravitelji računajo na to, da bodo ob morebitnem privoljenju od angleških kronanih glav imeli velike koristi, saj bi bil grad – z njim pa širše ozemlje – deležen nenadejane svetovne promocije. Prav turizem pa bi utegnil vsaj delno zaposliti sloviti par, ki si srčno želi novih izkušenj in avtonomije. Glasnik sussekških sir Conman Crooks je včeraj uradno potrdil prejem povabila iz Devina in izjavil, da sta se vojvoda in vojvodinja zahvalila družini Thurn und Taxis ter predlog »resno vzela v presojo«, poroča britanski spletni portal Forged. Ali bo iz kraljeve moke kaj kruha, bo verjetno znano v prihodnjih tednih.