Meje naj ljudem v stiski omogočijo prosto premikanje

Sončna in čez dan prijetno topla nedelja je na Pot prijateljstva po Naravnem rezervatu Doline Glinščice privabila nad 300 pohodnikov tako iz italijanske kot iz slovenske strani nekdanje meje. Prireditev Odprta meja, ki jo od leta 1981 prirejata sosednji občini Dolina in Hrpelje-Kozina je po dveh letih premora zaradi epidemioloških razmer končno vnovič zadihala.

Iz Boljunca in z Beke so jo v jutranjih urah pohodniki v manjših skupinah mahnili proti Botaču, kjer sta si organizatorja – župana Saša Likavec Svetelšek in Sandy Klun tako kot vsakič krepko segla v roko. Nobenega govora pa ni bilo letos pri mejni rampi, tako kot tudi otroškega petja ne, da ne bi bilo preveč ljudi na kupu. Povezovanje in prijateljstvo med sosedi je v današnjem času še kako pomembno, še zlasti ko nedaleč stran od nas divja vojna vihra, je potrdil dolinski župan in poudaril, da je slej ko prej vse bolj pomembno, da so meje popolnoma odprte in da ljudem v stiski dovoljujejo prosto premikanje. Z grenkobo je ugotavljal, da se beguncev žal ne obravnava enako, pač pa se jih deli na prvorazredne in drugorazredne, kar še zdaleč ni dopustno. »Čisto vsaki osebi v stiski, je treba po svojih močeh pomagati. Vedno,« je bil neomajen.